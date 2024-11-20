Небензя прокомментировал вето США на резолюцию по Газе

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя прокомментировал вето США на проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона «шокирована» такой инициативой со стороны США, поскольку резолюция была направлена на спасение жизней мирных жителей в Газе.

«Шокированы, что Соединенные Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян», — заявил он.

Ранее Небензя заявил в Совете Безопасности ООН о том, что Россию невозможно победить военным путем.