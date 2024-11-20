Лавров оценил действие "вакцины" от нацистского "вируса" на Западе

Лавров: действие "вакцины" от нацистского "вируса" на Западе ослабло
Европа активно переписывает историю Второй мировой войны, действие "вакцины" против нацистского "вируса" на Западе значительно ослабло.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам Международной научно-практической конференции "Державинские чтения". Текст опубликован на сайте российского дипведомства.
"К сожалению, действие "вакцины" от нацистского "вируса" на Западе серьезно ослабло. Так, в ряде европейских государств активно переписывают историю Второй мировой войны, уничтожают память о подвиге советского солдата, прославляют бывших нацистов", - подчеркнул Лавров.
Как отметил российский министр, международный военный трибунал в Нюрнберге констатировал, что военные преступления и преступления против человечности намеренно и систематически совершались не только в отношении вооруженных сил объединившихся против германского агрессора народов, но и против гражданского населения.
"Многочисленные доказательства массовых убийств мирных граждан, пыток, рабского труда и других проявлений нацистской идеологии развеивают любые сомнения в том, что события того времени следует расценивать в качестве геноцида", - указал он.
Глава российского дипведомства также подчеркнул, что противодействие пересмотру общепризнанных итогов Второй мировой войны и распространению человеконенавистнической идеологии в числе приоритетов Москвы на международной арене.
"Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН от имени соавторов из всех регионов мира проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, в ноябре этого года в Третьем комитете Генассамблеи ООН за нее проголосовали 116 государств", - добавил он. "Особое внимание уделяем координации усилий с союзниками и единомышленниками из стран ближнего зарубежья. 2025 год в СНГ объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Советом глав государств СНГ принято решение об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - указал Лавров.