Лавров оценил действие "вакцины" от нацистского "вируса" на Западе

Европа активно переписывает историю Второй мировой войны, действие "вакцины" против нацистского "вируса" на Западе значительно ослабло.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам Международной научно-практической конференции "Державинские чтения". Текст опубликован на сайте российского дипведомства.

"К сожалению, действие "вакцины" от нацистского "вируса" на Западе серьезно ослабло. Так, в ряде европейских государств активно переписывают историю Второй мировой войны, уничтожают память о подвиге советского солдата, прославляют бывших нацистов", - подчеркнул Лавров.

Как отметил российский министр, международный военный трибунал в Нюрнберге констатировал, что военные преступления и преступления против человечности намеренно и систематически совершались не только в отношении вооруженных сил объединившихся против германского агрессора народов, но и против гражданского населения.

"Многочисленные доказательства массовых убийств мирных граждан, пыток, рабского труда и других проявлений нацистской идеологии развеивают любые сомнения в том, что события того времени следует расценивать в качестве геноцида", - указал он.

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что противодействие пересмотру общепризнанных итогов Второй мировой войны и распространению человеконенавистнической идеологии в числе приоритетов Москвы на международной арене.