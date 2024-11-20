В Кремле прокомментировали попытки Киева взорвать "Турецкий поток"

В Кремле знают о попытках Киева взорвать "Турецкий поток", о них говорил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать газопровод, за которыми, по утверждению источников издания, стоит бывший главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин", - сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить, описывает ли публикация Der Spiegel именно те попытки атаковать "Турецкий поток", о которых ранее сообщал российский лидер.

Согласно утверждению журнала, Залужный, узнав о планах диверсантов подорвать "Северные потоки", был якобы в восторге от их намерений настолько, что "даже хотел расширить" операцию. Он, по свидетельству источников издания, предложил осуществить подрыв и газопровода в Черном море. В итоге группа диверсантов начала планировать обе операции одновременно. Но атака на "Турецкий поток" "позже провалится", пишет Der Spiegel, не приводя подробностей.

Путин ранее неоднократно прямо указывал на попытки Киева взорвать "Турецкий поток".

"Но, слава Богу, этого не случилось, и он успешно работает", - рассказывал российский лидер своему турецкому коллеге Эрдогану еще в 2022 году.

Летом этого года президент отмечал, что Россия несколько раз фиксировала попытки Украины атаковать "Турецкий поток" и "Голубой поток".