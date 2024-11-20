Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнение в том, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный действительно собирался подорвать «Турецкий поток» в Черном море.

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По мнению сенатора, Залужный, выполняя в настоящее время обязанности посла Великобритании, является представителем спецслужб страны и «несет чепуху». Джабаров также отметил, что запомнился лишь тем, что отправил на поле боя сотни тысяч украинских солдат.

— Я думаю, что вряд ли (такие планы у Украины были — прим. «ВМ»). <...> Попробовали бы — там постоянно дежурят наши надводные корабли, которые охраняют эту ветку «Турецкого потока», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».

6 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам на дне Черного моря. Он уточнил, что российский флот вынужден охранять «Голубой поток» и «Турецкий поток» из-за угрозы диверсий ВСУ.

О том, что эти газопроводы хотят взорвать также сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров.