Стало известно, куда пропал генерал Конашенков

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков находится на своем рабочем месте и продолжает работу, сообщает Telegram-канал «МИГ России». В публикации отмечается, что офицер не появляется в сводках Минобороны с середине октября, что стало поводом для спекуляций.

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По данным канала, возглавляемый им департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны просто сменил формат подачи брифингов. Там сделали акцент на начальников пресс-центров группировок российских войск, которые говорят об обстановке с мест. Потом все это объединяется в один общий брифинг с видео и текстом.

Кто такой Игорь Конашенков и как он стал лицом СВО. Только главное и интересное

14 мая на фоне чисток в российском военном ведомстве, начавшихся после ухода Сергея Шойгу, в Telegram-каналах распространилась информация, что руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков «близок к отставке». Позже Mash опроверг эти слухи — Конашенков остается на своем месте и продолжает выполнять рабочие обязанности.

17 мая была задержан экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Его взяли под стражу, а через два месяца изменили меру пресечения на домашний арест. Генерала сначала обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а затем и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). Попов не признает вину.