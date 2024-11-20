Матвиенко отчитала вице-премьера Хуснуллина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вице-премьера РФ Марата Хуснуллина заплатить налог за то, что он проживал восемь лет в незарегистрированном доме. Об этом стало известно в среду, 20 ноября.

© Вечерняя Москва

— Марат Шакирзянович, очень важную проблему вы подняли — несвоевременная регистрация построенных домов, которые по пять лет, иногда и 10 лет считаются недостроенными. Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Во время правчаса Хуснуллин признался, что не платил налог на жилье, так как не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки мощности.

— Чисто юридически если подходить — у меня дом был не завершен. Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, я его зарегистрировал, — отметил он.

В Государственную думу внесли законопроект о снижении с пяти до трех лет необходимого срока владения недвижимостью для снятия налоговых обязательств при продаже. Его авторами стали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Благодаря новому законопроекту граждане могут не уплачивать НДФЛ с дохода от продажи недвижимости с продажи более свежего жилья.

Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря

В Госдуму внесут законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ при продаже жилья семьи с одним ребенком. Авторами инициативы выступили глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета ГД по бюджету и налогу Александр Ремезков.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому люди, оформившие жилищный кредит по льготной ставке до конца 2024 года, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. «Вечерняя Москва» разобралась, для чего приняли закон и как он поможет гражданам.