В России объяснили реакцию Макрона на разрешение Украине применять ракеты ATACMS

Призывы французского президента Эммануэля Макрона к коллективной деэскалации на фоне ситуации с разрешением Украине применять для ударов по России дальнобойные ракеты ATACMS связаны с политическим кризисом во Франции, заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Реакцию Макрона на соответствующее разрешение Киеву и обновление ядерной доктрины России сенатор объяснил «Ленте.ру».

Ранее Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

«Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям (…) соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — отметил лидер Франции.

«Россия Устав ООН как раз соблюдает, а Франция, которая находится очень далеко от зоны конфликта, поставляет оружие одной из противоборствующих сторон, тем самым поощряя агрессию. У Макрона есть привычка с утра говорить одно, вечером — другое, а ночью — третье. Все это он делает на фоне раздрая в их стране, у них глубокий внутриполитический кризис», — отметил Климов.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

Эрдоган высказался об ударах ATACMS по России

В тот же день Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, Россия оставила за собой право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии будет применено обычное оружие, создающее критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.