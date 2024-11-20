СМИ назвали инициатора слухов о покушении на Кадырова

Организатором слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова был бывший депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев (признан в РФ иноагентом). Об этом стало известно из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исполнители утверждают, что Гаджиев* обманом втянул их в распространение ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова, за что обещал им по 2,5 млн долларов.

«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана [Кадырова], оговор Сулеймана [Керимова]. Мы из-за тебя жизнью рисковали», — заявили Мамадибиров и Гошдадов в видеообращении.

Ранее глава Чечни обвинил сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения. Тогда он объявил им кровную месть и пообещал, что готов отказаться от задуманного, только если Керимов, Барахоев и Курбанов докажут ему свою невиновность.

*признан Минюстом РФ иноагентом