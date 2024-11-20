СМИ назвали инициатора слухов о покушении на Кадырова

Жители Дагестана обвинили бывшего депутата Госдумы от республики Магомеда Гаджиева* в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что он пообещал им за это по 2,5 миллиона долларов. Видеообращение Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова опубликовало РИА Новости.

По их словам, бывший депутат обещал им деньги за распространение слухов, а также очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. При этом свою часть сделки они выполнили, однако оплату так и не получили.

«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана [Кадырова], оговорить Сулеймана [Керимова]. Мы из-за тебя жизнью рисковали», - подчеркнули они.

Экс-депутата признали иноагентом весной 2023 года. Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против СВО, получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. В том же году он покинул страну.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.