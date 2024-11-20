В России назвали срок завершения украинского конфликта

Парламент Эстонии в среду, 20 ноября, принял в I чтении проект закона о внесении в конституцию страны поправок, лишающих россиян и белорусов возможности голосовать на муниципальных выборах.

После длительного обсуждения инициативы в конце концов она была одобрена большинством депутатам. В дальнейшем проекту предстоит пройти еще два чтении, после чего в основной закон бывшей советской республики уже можно будет вести изменения. Однако сделать это можно будет не ранее апреля 2025 года. Следующие же выборы в муниципалитетах Эстонии заполированы на октябрь следующего года, передает ТАСС.

Власти Эстонии изучают возможность установки буев с лезвиями на водной границе с Россией. О новом способе для борьбы с мигрантами в конце октября сообщил заместитель главы департамента полиции и погранохраны страны Вейко Коммусаар.

В начале октября сотрудники погранслужбы задержали под Псковом украинку, незаконно перешедшую границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами. Сама задержанная утверждает, что следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.