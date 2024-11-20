Стивен Сигал на форуме «Диалог о фейках» обвинил ЦРУ в создании дезинформации и информационной войне, что наносит огромный вред обществу и государствам.

Центральное разведывательное управление США добилось значительных успехов в создании и распространении дезинформации, передает ТАСС со ссылкой на заявление специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивена Сигала. Он выступил на форуме «Диалог о фейках», где отметил, что ЦРУ вкладывает значительные суммы в создание таких фейков.

Сигал подчеркнул, что дезинформация используется для ведения информационной войны, которая направлена как на отдельных людей, так и на целые государства. По его словам, последствия распространения подобных фейков весьма серьезны: миллионы людей страдают и даже гибнут из-за их воздействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ФБР и ЦРУ в России, обвинив их в распространении ложной информации, направленной на дискредитацию российской армии, а США используют старые методички по развалу России, включая попытки создания и поддержки напряженности в регионах и политической дестабилизации.