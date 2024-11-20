Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, какая была реакция у президента России Владимира Путина на удары ATACMS по Брянской области.

Об этом в среду, 20 ноября, он рассказал журналистам.

— Получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее. Поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента. Что касается других мероприятий, они все идут по плану, — цитирует Пескова «Ведомости».

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами России. Над территорией Новгородской области уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов, пять — сбиты над территорией Курской области, четыре беспилотника — над территорией Орловской области, по три БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.