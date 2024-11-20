Захарова назвала проблему «Википедии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исторические и политические статьи на «Википедии» часто предвзяты. Об этом сообщает РИА Новости.

О «Википедии» Захарова высказалась в ходе форума «Диалог о фейках 2.0». Она подчеркнула, что даже у тех, кому посвящены статьи «Википедии», нет «прямой возможности» внести изменения и поправить недостоверную информацию о себе.

«Невозможно не видеть крайнюю степень тенденциозности, ангажированности статей на политические, исторические темы. <…> Они почти всегда отражают исключительно западоцентричную точку зрения, они содержат прямые подлоги, однобокую трактовку событий», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что «Википедия», Google и YouTube влияют на российскую аудиторию сильнее, чем традиционные СМИ. Симоньян назвала эти ресурсы «мощнейшим оружием», подчеркнув, что у России должна быть возможность отключать «вредные» для страны каналы информации.