Путин созвонился с президентом ЦАР

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках переговоров главы стран обсудили состояние и перспективы развития дружеских двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Кроме того, они договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

"С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в МИД ЦАР заявили о желании стать участником БРИКС. Как отмечала глава ведомства Сильви Байпо-Темон, республика имеет потенциал, который необходим для экономически сильной страны. Вместе с тем ЦАР планирует расширить сотрудничество со странами БРИКС для получения поддержки.

Также Байпо-Темон сообщала, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат.