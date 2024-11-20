В Кремле высказались о «заморозке» украинского кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вариант заморозки украинского кризиса - Москва стремится достичь целей, которые «всем хорошо известны». Об этом сообщает РИА Новости.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

Политологи допускали, что Трампу будет достаточно заморозки конфликта. По их мнению, его предложение будет включать бессрочное прекращение огня и превращение нынешней линии соприкосновения армий в «физическую границу».

Позже Reuters сообщило со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, что власти РФ готовы обсудить с Трампом прекращение огня. Песков уточнил, что речь о заморозке конфликта не идет.