В Кремле указали на настоящую угрозу в Балтийском море

Настоящей угрозой странам Балтийского моря является диверсионная деятельность Украины.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в совершении предполагаемой диверсии в отношении двух подводных кабелей на Балтике. Он указал на отсутствие реакции на сообщения о причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток».

Захарова ответила на обвинения РФ в диверсии на кабеле на Балтике

Ранее правоохранительные органы Швеции заподозрили Китай в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море. Как сообщается, правоохранители уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей.