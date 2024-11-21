Президент РФ Владимир Путин провел международный телефонный разговор, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает сегодня в Кремле, - отметил он. - Мы совсем скоро проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который был у президента".

Песков напомнил о прошедшей у главы государства встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. По его словам, и далее в течение дня "продолжаются у президента обычные текущие встречи и совещания".