Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры. В том числе Крымского моста», — заявил Песков.

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

В аналитическом центре Глобальная оборонная корпорация прогнозируют, что Крымский мост в ближайшее время станет для Украины одной из приоритетных целей. ВСУ попытаются уничтожить его после получения от США ракет ATACMS.