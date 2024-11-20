Песков — URA.RU: Путин дал поручения по защите Крымского моста от ATACMS
Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине.
«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры. В том числе Крымского моста», — заявил Песков.
Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории
В аналитическом центре Глобальная оборонная корпорация прогнозируют, что Крымский мост в ближайшее время станет для Украины одной из приоритетных целей. ВСУ попытаются уничтожить его после получения от США ракет ATACMS.