Медведев: Россия находится в сложном положении

Россия находится в сложном положении, заявил заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев во время собеседования кандидатов на должности секретарей региональных партийных отделений. Его заявление опубликовал ТАСС.

"Страна находится в сложном положении, это все понимают", - заявил Медведев.

Он отметил, что в такой ситуации "неизмеримо возрастает" ответственность каждого члена ЕР как правящей партии.

19 ноября Медведев заявил, что удары западными ракетами по российской территории можно будет квалифицировать как нападение стран — членов НАТО на Россию с правом российской стороны нанести ответный удар.

Газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден принял решение предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Обновленная доктрина предусматривает, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на РФ.