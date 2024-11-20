Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка, это стало подарком Владимира Путина корейскому народу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Сотрудничество России и Корейской Народно-Демократической Республики - это не только экономика, торговля и промышленность. Это и большой список природоохранных проектов. Теперь к ним добавилась и дружба Московского и Пхеньянского зоопарка. Это ведущие учреждения, где изучают, спасают, сохраняют и разводят редкие виды животных в неволе. А значит, открыта новая веха во взаимодействии по таким вопросам, как реабилитация, реинтродукция, ветеринария и создание вольерной инфраструктуры. Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В министерстве добавили, что это подарок Владимира Путина корейскому народу.

Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке. Животных доставили в Пхеньян на самолёте, их сопровождали ветеринары Московского зоопарка.

"Отправка животных в столицу КНДР станет продолжением заданного ранее Вектора на развитие двустороннего сотрудничества Московского зоопарка и Центрального зоопарка Пхеньяна. При поддержке Правительства Москвы мы планируем расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами в вопросах, которые касаются совместной научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами животных", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Московский зоопарк уже передавал зоопарку Пхеньяна птиц. Орланов, беркутов, журавлей и попугаев привезли в столицу КНДР в апреле 2024 года. Сейчас они все благополучно экспонируются в зоопарке. Млекопитающие из России привезены в Пхеньян впервые.

Центральный зоопарк Пхеньяна работает с 1959 года. В нём обитают как привычные для Кореи виды животных, так и экзотические. Например, слоны, бегемоты и жирафы. Передача животных из России стала возможной благодаря вхождению зоопарка Пхеньяна в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).