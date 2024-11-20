В СВР прокомментировали попытки НАТО обеспечить удары ВСУ

Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России не останутся безнаказанными. Как сообщает «Национальная оборона», об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Говоря об обновлении российской ядерной доктрины, Нарышкин отметил, что Запад встретил изменения «настороженно». Власти западных стран понимают, что корректировки, объявленные президентом России Владимиром Путиным, обесценивают усилия США и НАТО по нанесению РФ «стратегического поражения».

«Наши недруги вынуждены признать, что решимость российского президента твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра», — заявил директор СВР.

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

Нарышкин также отметил, что в военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России. Там опасаются прямого конфликта с Москвой, который может привести к катастрофическим последствиям.