Песков раскрыл, появится ли в РФ новый федеральный округ

Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что новые регионы РФ в условиях продолжающейся спецоперации требуют специального обращения «в ручном режиме».

«Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим», — отметил Песков.

Напомним, что в июне глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о возможном создании нового федерального округа из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он утверждал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне, а назвать его якобы могут Новороссией.

Песков тогда опроверг информацию. Он отметил, что у властей «много разных идей на этот счет», однако пока планов по созданию нового округа нет.