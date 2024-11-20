Захарова высказалась о рукопожатии Макрона с Лавровым

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 продемонстрировал то, что называют «политикой двух стульев». Как сообщает Sputnik, так в эфире своей авторской программы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рукопожатие главы ведомства Сергея Лаврова с французским лидером.

Напомним, что случай произошел на церемонии фотографирования на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. На распространившихся в Сети кадрах Макрон приблизился к российскому министру и протянул ему руку. Лавров ответил на рукопожатие, после чего они обменялись парой фраз.

По словам Захаровой, на следующий день к ней подошел гражданин Франции. Он задал дипломату вопрос — почему Макрон, который «каждый день искрометит в отношении России», внезапно решил пожать руку Лаврову.

«Сергей Викторович Лавров ответил, как истинный дипломат, что раз мы люди знакомые и это наша позиция. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на нынешний Елисейский дворец, "политикой двух стульев": на всякий случай, может быть, а вдруг сейчас может что-нибудь поменяться», — сказала Захарова.

Ранее Лавров назвал рукопожатие с Макроном абсолютно нормальным. Он отметил, что неправильно ведут себя те западные политики, которые избегают общения с российскими коллегами на публичных мероприятиях.