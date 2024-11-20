В МИД РФ заявили о коллапсе западной идеологии

Авторы западной идеологии исповедуют «чудовищную философию разрушения», а сама она по своей сути является «гнилой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik.

По ее словам, не стоит говорить о расколе Запада, так как это «вторично».

«Надо говорить о том, что сама идеология гнилая, сама идеология демонстрирует то, что те, кто ее придумывал - это люди с расколотым сознанием. Это люди больные, которые исповедуют чудовищную философию разрушения и готовые идти на все ради своих маниакальных идей и мыслей», - констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на то, что Запад не может признать своего поражения, поскольку не привык к этому, но мировое сообщество уже наблюдает «чудовищный коллапс западной идеологии».

«Его невозможно скрыть. Они могут скрыть только от собственных граждан, потому что они, так сказать, держат руку на кнопке телевизионных каналов, регуляторики, средств массовой информации и коммуникации», - заметила дипломат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и другие западные страны в попытке реализовать «проект по расчеловечиванию», цель которого - превращение людей в «суррогаты» без гарантированного права на жизнь. Он отметил, что это организовано через «отлучение от церкви», «принуждение забыть свои корни» и распространение «идеологии индивидуализма и эгоизма».