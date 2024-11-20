Вовлечение стран Запада в конфликт на Украине приведет к эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. "Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведет к новым виткам напряженности и эскалации", — подчеркнул он.

В среду газета The Washington Post писала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Один из собеседников WP заявил, что Киев "взял на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах". Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Кроме того, издание Le Figaro удалило информацию о том, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Соответствующую статью газета опубликовала 17 ноября. В настоящее время статью на сайте Le Figaro обновили, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Лондона и Парижа, их поставляли Украине для ударов по российским целям.