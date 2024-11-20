Минюст обратился с иском в суд о ликвидации одной из партий

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии "Гражданская Сила". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По словам собеседника агентства, 19 ноября в суд поступил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Дата судебного заседания пока не назначена, но административный иск уже передан судье.

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Относящаяся к праволиберальному политическому флангу "Гражданская Сила" была образована в марте 2007 года на базе партии "Свободная Россия". В ноябре следующего года она объявила о самороспуске и вошла в состав созданной партии "Правое дело".

В феврале 2012 года "Гражданская Сила" была воссоздана в качестве самостоятельной политической организации. Ее лидером является Кирилл Быканин. По имеющимся сведениям, "Гражданская Сила" свыше семи лет не участвует в федеральных выборах и практически не выдвигает своих кандидатов на местном и региональном уровнях. 25 июля 2023 года Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным решение о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС) по административному иску министерства юстиции.