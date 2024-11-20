Горячая линия связи между Россией и США, существующая со времен Карибского кризиса, в данный момент не используется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что по этой линии между Москвой и Вашингтоном контактов также нет.

17 ноября советник действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут заявил, что специальная военная операция на Украине идет между Россией и США. В связи с этим, по его мнению, проводить мирные переговоры должны Москва и Вашингтон.