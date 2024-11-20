Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращённым.

© РИА Новости

«Двадцать восьмого декабря — не сокращённый рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — цитирует Нилова РИА Новости.

При этом он призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.

Ранее Нилов заявил, что 28 декабря будет полурабочим днём в преддверии праздника и в большинстве случаев люди будут эмоционально в предпраздничном настроении.