$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

Депутат ГД Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращённым

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращённым.

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
© РИА Новости
«Двадцать восьмого декабря — не сокращённый рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — цитирует Нилова РИА Новости.

При этом он призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.

Ранее Нилов заявил, что 28 декабря будет полурабочим днём в преддверии праздника и в большинстве случаев люди будут эмоционально в предпраздничном настроении.

Политика
Общество
Ярослав Нилов
ЛДПР
Госдума