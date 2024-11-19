Депутат Журова: Запад хочет спровоцировать Россию

Страны Запада не хотят урегулирования российско-украинского конфликта, их цель — спровоцировать Москву. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru.

© Парламентская газета

«Конечно, они хотят нас спровоцировать, так или иначе: мы же говорим всем людям, что Россия агрессор. Почему они не исполняют? Такие крайние меры, получается», — сказала Журова.

Журова считает, что Европа стремится к продолжению конфликта. Она утверждает, что Запад не заинтересован в урегулировании ситуации. Депутат призвала европейцев задуматься о разумности действий своих лидеров.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы отправить свои военные силы на Украину в связи с мирным соглашением, которое может предложить избранный президент США Дональд Трамп. По мнению Цахна, отправка военных подкреплений на Украину станет важным шагом в поддержке любого мирного соглашения, предложенного новым главой Белого дома.