Западным странам следует решать внутренние проблемы, выделять на них средства, а не отправлять деньги Киеву, заявила в интервью «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в западной прессе появились публикации о повреждении кабеля связи между Финляндией и центральной Европой. Авторы предположили, что причиной обрыва якобы могла быть «диверсия со стороны России».

Захарова заметила, что странам, которые обеспокоены своей безопасностью, следует перераспределить средства должным образом и отчислять не киевскому режиму, а на внутренние нужды.

«Странная логика: на весь мир кричать, что они не могу справиться со своими внутренними проблемами и при этом спускать миллиарды на маньяка-наркомана [Владимира] Зеленского», — выразила удивление представитель МИД.

Напомним, что об обрыве кабеля связи между европейскими странами, проложенного по дну Балтийского моря, стало известно 18 ноября. По предварительным данным, провод был перерезан, проводится расследование.