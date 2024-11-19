Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала курьезный ролик с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, перелезающей через ограждение на саммите G20 в Бразилии. Видео размещено в ее Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть, как глава ЕК заканчивает перелезать через невысокое ограждение на одной из улиц Рио-де-Жанейро, установленное возле велодорожки.

При этом фон дер Ляйен одета неформально: в желтую футболку, спортивные штаны и кроссовки.

"На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона", - подписала кадры Захарова.

Во вторник в Сети было опубликовано видео, как президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку главе МИД РФ Сергею Лаврову во время группового фото на G20.

Как писало агентство Bloomberg, Макрон сам разыскал российского министра для рукопожатия.