Лавров раскрыл подробности атаки с помощью ATACMS на Брянскую область

Удар баллистическими ракетами ATACMS, нанесенный ночью по Брянской области, был бы невозможен без участия американцев, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября выпустили шесть американских баллистических ракет ATACMS по Брянской области. Пять из них были сбиты, одна получила повреждения, после чего ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Жертв и разрушений нет.

Лавров прокомментировал удары по Брянской области ракетами ATACMS

«То, что ATACMS сегодня по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они [западные страны] хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил — невозможно», — разъяснил Лавров.

Министр заметил, что не может подтвердить информацию о том, действительно ли на Западе принято решение о разрешении на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Вместе с тем, напомнил Лавров, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в понедельник, 18 ноября, что США якобы уже разрешили Киеву применять ракеты дальностью до 300 км.