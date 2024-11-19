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Лавров: Москва даст соответствующий ответ, если США разрешат удары вглубь РФ

Россия будет реагировать соответствующим образом на решение США разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ в случае официального подтверждения. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров рассказал, каким будет ответ Москвы на разрешение США ударов вглубь РФ
© Российская Газета
"Будем реагировать соответствующим образом", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20, прошедшего в Бразилии.

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Министр отметил, что использование ракет для ударов вглубь России будет являться новой фазой конфликта с Западом. По его словам, это связано с тем, что такие удары будут управляться военными специалистами из США. При этом он добавил, что официальные представители Вашингтона пока не подтвердили эту информацию.

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