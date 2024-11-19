В России высказали свое отношение к ядерной войне

Российские власти строго придерживаются позиции по недопущению ядерной войны. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20.

«Мы выступаем за то, чтобы ядерная война не случилась. Мы еще в советские времена предлагали США... Горбачев и Рейган вместе заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, и что она никогда не должна быть развязана», — сказал дипломат, его выступление транслировалось в телеграм-канале МИД.

Россия ответила на обвинения Украины в использовании химического оружия

Так он ответил на вопрос журналистов о возможном ответе России на удар украинской армией американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области. Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны.

Ранее российский дипломат также заявил заявил, что удар вооруженных сил Украины по Брянской области американскими ракетами ATACMS является сигналом того, что Запад хочет эскалации. Атаку также подтвердили в Минобороны России.