В Кремле указали на важный пункт в обновленной ядерной доктрине РФ

Нападение на Россию неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассматриваться Москвой как совместная атака, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обновление ядерной доктрины РФ.

"Есть еще одна очень важная вещь. Если какая-либо страна нападет на нашу страну с [использованием] обычного оружия, но с помощью ядерного государства, мы будем рассматривать это как совместное нападение на нашу страну с соответствующими последствиями", - сказал он в эфире индийского информационного агентства АНИ. "Это очень важное послание", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал, что Россия всегда была ответственной страной для того, чтобы исключить угрозу применения ядерного оружия и внести свой вклад в обеспечение глобального мира и стабильности.

"Ядерное сдерживание направлено на то, чтобы обеспечить понимание потенциальным противником России неизбежности ядерного ответа, если он попытается совершить агрессию против России", - сказал Песков.

Ранее во вторник Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину - Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован. Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил в беседе с RT, что в обновлённой ядерной доктрине России содержатся положения, каким образом страна будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.

«Меняется мир, меняется поведение разных участников международного сообщества, в том числе мы видим негативные тенденции в тех, кого принято называть коллективным Западом. И в этой связи вот уже теперь опубликованный и утверждённый указом президента 19 ноября документ отвечает на многие эти вопросы конкретно. Здесь на бумагу положено уже как, каким образом наше государство будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против Российской Федерации либо её союзников», — подчеркнул парламентарий.

То есть, по его словам, в любом случае этот документ направлен на сдерживание агрессии, и это сдерживание при необходимости будет обеспечиваться всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие.

«Я уверен, что вот эти положения будут в ближайшее время внимательно изучаться в недружественных государствах, особенно в тех, кто имеет также своё ядерное оружие, и очень хотелось бы, чтобы они сделали из этого надлежащие выводы, что с огнём играть не надо. Это может привести к трагическим последствиям», — заключил сенатор.

Читать новость полностью

Обновленная доктрина дает России право на ядерный ответ в украинском конфликте. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Аналитик обратил внимание, что ранее у РФ была концепция, основанная на принципах традиционных военных действий.

"Когда объявляется война, или противник, например, пускает в сторону России свое ядерное оружие, то Россия отвечает, - продолжил он. - А сейчас Запад ведет гибридную войну, когда с нами воюют, но они вроде бы и ни при чем. А вот ответ на это дан именно в концепции, где четко записано, что те государства - ядерные и неядерные, которые поставляют свое оружие стране, которая нападает на Россию, они тоже являются объектом российского ответа". "И такого раньше не было. То есть это уже концепция в эпоху гибридных военных действий", - заключил замдиректора Института стран СНГ. "Для украинского конфликта этот документ значит очень много, - сказал собеседник агентства. - В обновленной ядерной в доктрине содержатся принципиальные изменения". Жарихин подчеркнул, что "теперь перечислены совершенно конкретные угрозы, которые могут привести к российскому ядерному ответу, в том числе такие угрозы, которые существуют уже сейчас". "Россия имеет право в соответствии с этой обновленной концепцией на ответ, - указал эксперт. - Там сказано, что массово направленные на РФ ракеты, беспилотники, - это уже угроза для России. В конце концов, когда, например, с Украины летит в нашу сторону ракета, мы можем быть уверены, что там не ядерная боеголовка или что она не летит по российским точкам базирования нашей ядерной инфраструктуры? Нет. Поэтому эта концепция действительно создает совершенно другой фон в отношениях с другими государствами, в том числе с Украиной".

При этом специалист акцентировал внимание, что с подписанием указа Россия будет иметь право использовать ядерное оружие, "но это не значит, что она будет его использовать".

"У России достаточно и неядерных средств, которые могут создать проблемы агрессорам, - заметил Жарихин. - Они пока не использовались в полной мере. Например, так называемые вакуумные бомбы, которые недалеко по разрушительному действию отстают от ядерного оружия". Для их применения, как отметил эксперт, необходимо политическое решение в нужный момент. "Так что есть, чем ответить, но пока, видимо, такая необходимость не возникла", - заключил замдиректора Института стран СНГ.

Обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.

«Есть готовый список объектов, которые будут поражаться в тех или иных сценариях. Я на сто процентов уверен, что речи не идет про объекты на территории Украины. Украина здесь вообще ни при чем. Речь здесь про объекты на территориях стран НАТО, это авиабазы, порты, позиции противоракетной обороны. Такие объекты могут стать целями. Оружие может быть применено и стратегическое, и нестратегическое, с любого вида базирования. Все будет определяться конкретной оперативной обстановкой. Тяжело отрицать связь этого документа с решением США разрешить атаки вглубь РФ. Я думаю, документ был готов какое-то время, просто смотрели, что будет делать противник. Мы перешли от вербальных предостережений к серьезным официальным документам», - рассказал он.

По его словам, «ограниченного» сценария в случае перехода ядерной черты не будет, эскалацию спровоцируют западные атаки по «чувствительным» объектам РФ.

«Цель в таком случае - обеспечить прекращение функционирования противника как полноценного государства, лишить его военной мощи, лишить промышленности. Вряд ли речь идет об ограниченных сценариях. Если дойдет до перехождения ядерной черты, уже будет стоять вопрос, кто останется живым на этой планете. Но я думаю, что до ядерной фазы еще многое может произойти. Если будет использоваться западное оружие по чувствительным объектам нашей страны, мы увидим воздействие на разведывательную западную инфраструктуру. Скорее всего, удары будут по военным кораблям с применением тех же «Цирконов». Но один «Циркон» ничего не решит. Поэтому хочется верить, что эскалация закончится раньше», - заключил собеседник НСН.

Читать новость полностью

Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов в беседе с RT назвал изменения в ядерной доктрине России адаптацией к опыту, полученному в вооружённых конфликтах.

«Этот указ имеет политико-психологическое значение. Дополнения в ядерной доктрине России являются адаптацией нашей ядерной доктрины к опыту в конфликтах, военных действиях, который мы получили и получаем сейчас. Мы увидели, как западные страны придумали историю с непрямым участием в конфликте», — отметил Маркелов.

По словам политолога, западные страны являются прямыми участниками конфликта, которые «прикрываются поддержкой и поставкой оружия».

«Мы обязаны учесть эти факторы, потому что они и в будущем точно будут. Когда две стороны могут воевать по тем или иным причинам, а все остальные сочувствующие не участвуют напрямую в этом конфликте и, как бы не нарушая международной конвенции, всё равно помогают. Это обновление ядерной доктрины бьёт по рукам вот такую форму участия в конфликтах. Главное положение, которое внесено в доктрину, — мы принимаем нападающей стороной на нас любую страну, если она — ядерная страна — помогает другой стране», — считает он.

Политолог отметил, что такое решение повлияло на решения других стран.

«Мы видим, как у (канцлера ФРГ Олафа. — RT) Шольца, (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона, британцев и американцев резко упала скорость поддержки Украины. Она и так была не очень, но появились паузы, появилась ответственность перед странами, перед миром. Безусловно, доктрина уже начала работать на защиту России. Суть доктрины в этом. Это хорошее интеллектуальное и профилактическое решение», — уточнил он.

Читать новость полностью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал западным странам тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только, то что им нужно. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции на полях G20 .

«Я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро.

Он добавил, что основы ядерной доктрины официально опубликованы и слова президента РФ Владимира Путина, сказанные ранее, там подтверждены.