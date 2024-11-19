Лавров подколол попросившего задать вопрос на английском журналиста
На пресс-конференции по итогам саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров спросил у журналиста местной газеты Folha de S. Paulo, который просил задать вопрос на английском языке, понимал ли он происходящее до этого. Об этом стало известно во вторник, 19 ноября.
Спустя полчаса после начала мероприятия журналист бразильской газеты спросил у Лаврова, может ли он задать свой вопрос на английском, сказав, что это был его единственный вариант.
— То есть вы ничего не понимали до сих пор, что ли? — с улыбкой спросил российский министр. Его слова передает ТАСС.
На вопрос он отвечал на английском языке более 10 минут, а затем подробно ответил на еще один вопрос от местного издания. Общение Лаврова с прессой длилось более часа.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро Сергей Лавров заявил о согласии России с пунктом итоговой декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях. Министр отметил принципиальную важность решения конфликта на основе международного устава Организации Объединенных Наций.