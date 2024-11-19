Лавров подколол попросившего задать вопрос на английском журналиста

На пресс-конференции по итогам саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров спросил у журналиста местной газеты Folha de S. Paulo, который просил задать вопрос на английском языке, понимал ли он происходящее до этого. Об этом стало известно во вторник, 19 ноября.

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Спустя полчаса после начала мероприятия журналист бразильской газеты спросил у Лаврова, может ли он задать свой вопрос на английском, сказав, что это был его единственный вариант.

— То есть вы ничего не понимали до сих пор, что ли? — с улыбкой спросил российский министр. Его слова передает ТАСС.

На вопрос он отвечал на английском языке более 10 минут, а затем подробно ответил на еще один вопрос от местного издания. Общение Лаврова с прессой длилось более часа.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро Сергей Лавров заявил о согласии России с пунктом итоговой декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях. Министр отметил принципиальную важность решения конфликта на основе международного устава Организации Объединенных Наций.