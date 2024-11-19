Москва согласна с пунктом по Украине итоговой декларации «Большой двадцатки» (G20), в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее была опубликована итоговая декларация саммита. Согласно документу, главы государств и правительств «Группы двадцати» приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира.

Лавров дал совет Западу

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — подчеркнул Лавров.

Предыдущая встреча лидеров G20 прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда по поручению президента России Владимира Путина также возглавлял Лавров.