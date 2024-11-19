Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал западным странам тщательно изучить ядерную доктрину России, а не выделять в документе только, то что им нужно. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции на полях G20 .

«Я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — заявил Лавров во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро.

Он добавил, что основы ядерной доктрины официально опубликованы и слова президента РФ Владимира Путина, сказанные ранее, там подтверждены.