Депутат Слуцкий: Россия не шутит и не блефует

Обновленную ядерную доктрину России стоит детально проанализировать «горячим головам» прежде всего в политикуме стран коллективного Запада. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

© пресс-служба Госдумы

Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об утверждении Основ государственной политики страны в области ядерного сдерживания, согласно которому наша страна рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, чтобы не допустить обострения, способного спровоцировать военные конфликты.

«Применение ядерного оружия остается крайней мерой. Но Россия не шутит и не блефует. Мы готовы всеми средствами защищать свой суверенитет и свою территориальную целостность. Надеюсь, что Запад не будет вести смертельную игру с огнем», — заявил парламентарий.

По мнению Леонида Слуцкого, доктрина утверждена и опубликована крайне своевременно, а новая редакция Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания по сути является предупреждением. Ключевые положения обновленной доктрины: агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на Россию, а ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.