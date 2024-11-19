Депутат Слуцкий: Россия не шутит и не блефует
Обновленную ядерную доктрину России стоит детально проанализировать «горячим головам» прежде всего в политикуме стран коллективного Запада. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об утверждении Основ государственной политики страны в области ядерного сдерживания, согласно которому наша страна рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, чтобы не допустить обострения, способного спровоцировать военные конфликты.
«Применение ядерного оружия остается крайней мерой. Но Россия не шутит и не блефует. Мы готовы всеми средствами защищать свой суверенитет и свою территориальную целостность. Надеюсь, что Запад не будет вести смертельную игру с огнем», — заявил парламентарий.
По мнению Леонида Слуцкого, доктрина утверждена и опубликована крайне своевременно, а новая редакция Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания по сути является предупреждением. Ключевые положения обновленной доктрины: агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на Россию, а ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
«Покидающий через несколько дней свой пост глава европейской дипломатии Боррель заявляет, что неподтвержденное решение США о разрешении ВСУ наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории якобы поддержали европейские лидеры и оно якобы соответствует международному праву. Но, если такое решение будет принято на самом деле, оно будет соответствовать лишь беспрецедентному уровню эскалации, который поставит мир на грань Третьей мировой войны. И макроны, боррели и страмеры должны это себе уяснить», — сказал Леонид Слуцкий.