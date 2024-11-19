Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером высказался о дипломатических возможностях предпринимателя Илона Маска, а также оценил его способность стать посредником по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Маск обрел популярность в области технологий, но о его способностях как возможного посредника по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время ничего не известно.

Маск – это достаточно авантюрный человек, поэтому мне не кажется, что он сможет здесь что-то сделать. В международных отношениях сейчас сильна дипломатическая и военная инерция. И для того, чтобы оказать влияние на ситуацию, недостаточно обладать харизмой и инициативными качествами – тут еще нужно обладать и дипломатическим опытом, чтобы не раздражать различных дипломатов и силовиков, чтобы не раздражать общественное мнение, какие-то группы интересов и так далее. Полагаю, выбор Маска в качестве публичной фигуры был бы не очень удачным. Здесь нужен менее заметный, менее карьерный, но более эффективный в дипломатическом плане человек. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем, по словам специалиста, Маск может выступить в качестве «закулисной фигуры» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«К примеру, он может компенсировать Украине ее территориальные потери какими-то технологическими возможностями… Но если Маск появится на Украине, то его мгновенно начнут подозревать в том, что он является «агентом России». Все, что он будет предлагать, сразу же будет вызывать недоверие – и даже не потому, что он будет предлагать что-то плохое для Украины, а просто потому, что возникнет какая-то оскомина», - отметил эксперт. «В России, где, условно говоря, сейчас все «наэлектризовано», появление какого-то хитрого бизнесмена с его предложениями что-то отдать или что-то не взять тоже может вызвать болезненную реакцию», - добавил он.

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность главы государства будет самостоятельно, не опираясь на мнение Маска, принимать решения в вопросах урегулирования украинского конфликта при контактах с российской стороной, считает эксперт.

«Пока не факт, что такое урегулирование произойдет. Но, думаю, в этом вопросе все будет замыкаться именно на Трампе – его люди будут действовать через него. При этом [в администрации Трампа] может появиться фигура неформального советника - такая фигура, как [Джаред] Кушнер, который в первый президентский срок Трампа играл основополагающую роль в его дипломатических усилиях. Но Маск вряд ли будет таким человеком», - сказал американист, отметив, что Маск нужен Трампу в его команде в первую очередь для оценки эффективности деятельности государственного аппарата в США.

Межуев подчеркнул, что в настоящее время просматривается нежелание Трампа делать ставку в вопросах дипломатии на традиционный внешнеполитический истеблишмент и на военных.

«И то, и другое сейчас вызывает у Трампа, скорее, болезненную реакцию», - заключил он.

Ранее Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.