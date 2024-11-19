Лавров прокомментировал удары по Брянской области ракетами ATACMS

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по объектам в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойными ракетами ATACMS по России. В ведомстве уточнили, что по Брянской области было запущено шесть ракет.

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет, пояснили в МО РФ.

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«Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации», — подчеркнул Лавров.

Москва будет реагировать соответствующим образом на решение США по ударам вглубь РФ, отметил министр.

Ранее во вторник на Украине заявили, что Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома.