Лавров: Россия согласна с пунктом о решении конфликта на Украине декларации G20

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с пунктом по Украине итоговой декларации G20.

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нём — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал министр на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.