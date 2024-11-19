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Лавров: Россия согласна с пунктом о решении конфликта на Украине декларации G20

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с пунктом по Украине итоговой декларации G20.

Лавров: Россия согласна с пунктом о решении конфликта на Украине декларации G20
© ТАСС
«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нём — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал министр на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Политика
Сергей Лавров
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Украина