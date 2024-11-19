Лавров прокомментировал применение ATACMS против России

Удары украинской армии ракетами ATACMS, в том числе по Брянской области, невозможны без помощи американцев, напомнил глава МИД России Сергей Лавров, общаясь с журналистами после саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

«Без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. Он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена», — сказал министр.

То, что ATACMS применялся против Брянской области — это сигнал того, что Украина и Запад желают эскалации, добавил Лавров.