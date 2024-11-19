Российский губернатор обратился к жителям на фоне угрозы применения ракет ATACMS

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к жителям на фоне угрозы применения ракет ATACMS. По его словам, использование дальнобойного оружия Украиной напрямую касается Ростова, передает РИА Новости.

«Дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов, которые здесь расположены», — обозначил Слюсарь, выступая на заседании законодательного собрания региона.

Российский губернатор назвал предстоящий период «очень непростым». Также он призвал население быть внимательным к текущей обстановке.

Ранее действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

В Кремле заявили, что в связи с этим возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.