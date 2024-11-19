Песков назвал "важным посланием" пункт ядерной доктрины о совместном нападении

Нападение на Россию неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассматриваться Москвой как совместная атака, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обновление ядерной доктрины РФ.

"Есть еще одна очень важная вещь. Если какая-либо страна нападет на нашу страну с [использованием] обычного оружия, но с помощью ядерного государства, мы будем рассматривать это как совместное нападение на нашу страну с соответствующими последствиями", - сказал он в эфире индийского информационного агентства АНИ.

"Это очень важное послание", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал, что Россия всегда была ответственной страной для того, чтобы исключить угрозу применения ядерного оружия и внести свой вклад в обеспечение глобального мира и стабильности. "Ядерное сдерживание направлено на то, чтобы обеспечить понимание потенциальным противником России неизбежности ядерного ответа, если он попытается совершить агрессию против России", - сказал Песков.

Ранее во вторник Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину - Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован. Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.