В Госдуме объяснили, чем закончится для Абхазии отказ от России

Отказ Абхазии от России может стать для республики дорогой в один конец, предупредил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что нежелание ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ можно сравнить с попытками укусить кормящую руку. По его словам, беспорядки и отставка президента Аслана Бжании угрожают благополучию республики.

Волнения в Абхазии и отставка Аслана Бжании — это угроза благополучию республики. Беспорядки вызваны стремлением правительства к заключению инвестиционного соглашения с Россией. Отказываться от соглашения с Россией — это все равно что кусать руку, которая кормит. Надеюсь, что здравый смысл все же возьмет верх, конфликт сойдет на нет и Абхазия не пойдет по пути некоторых соседних стран, ведь это всегда дорога в один конец, — пояснил Толмачев.

Парламентарий уточнил, что соглашение с Россией позволило бы Абхазии выйти на новый экономический и социальный уровень. Но, по словам депутата, ряд инерционных сил противится эволюции и хочет сохранить тот порядок, при котором можно доминировать над оставшимся населением.

Парламент Абхазии принял отставку президента

Косные и устаревшие взгляды этой части абхазского истеблишмента — причина стагнации страны на протяжении нескольких десятилетий. Оппозиция не зря сосредоточилась на уходе Аслана Бжании с поста президента, ведь его отставка открывает лазейку для беспорядков и беззакония, — добавил парламентарий.

Парламент Абхазии ранее принял отставку Бжании. Депутаты приняли такое решение после протестов в регионе. За отставку главы Абхазии выступили 28 парламентариев. Против проголосовал лишь один, а два бюллетеня были признаны недействительными.