В Совфеде пообещали «неминуемое наказание» за удары ВСУ ATACMS по Брянской области

По данным Минобороны, пять из шести баллистических ракет сбила российская ПВО, одна была повреждена. В ведомстве отметили, что жертв и разрушений нет.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что у подобных действий будут «политические последствия».

«Сами по себе эти ракеты знакомы нашей системе противоракетной обороны. Мы с ними умеем эффективно бороться, что только что было доказано. Есть ли политические последствия такого рода шагов со стороны, я бы подчеркнул, не столько украинской хунты, а со стороны тех, кто использует эту хунту в качестве ширмы в своих антироссийских действиях? Любое такое злодеяние приведёт к неминуемому наказанию».

Ранее Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России. В документе сказано, что ядерное оружие — крайняя мера для защиты суверенитета страны, однако из-за новых угроз и рисков России пришлось уточнить параметры, допускающие его применение.

В частности, его разрешено использовать в случае агрессии против Москвы и Минска со стороны неядерного государства при поддержке ядерного.

Кроме того, ядерный ответ возможен при критической угрозе даже обычным оружием, при массированном старте военных самолётов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.