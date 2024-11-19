В Кремле высказались о новой системе европейской безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вносит свой вклад в создание новой системы европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Новую систему безопасности Песков упомянул на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России». Представитель Кремля подчеркнул, что Москва делает все необходимое для достижения своих целей в кратчайшие сроки.

«Ведем переговоры о системе европейской безопасности, таким образом внося вклад в глобальную систему безопасности и предсказуемости на международной арене», - заявил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам российского министра, западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ. Именно с этим связана предложенная президентом РФ Владимиром Путиным концепция евразийской безопасности, подчеркивал Лавров.

В июне Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую структуру безопасности. По задумке президента РФ, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.