В ГД внесли проект, ограничивающий число детей под опекой в одной семье

Сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении количества детей, находящихся под опекой в одной семье. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно проекту, при установлении опеки или попечительства число детей в семье опекуна не должно превышать трех, за исключением случаев установления опеки над братьями и сестрами, а также детьми, которые ранее воспитывались вместе.

Кроме того, предлагается закрепить в законе, что лицо или супруги смогут установить опеку только над одним ребенком в течение года, за исключением случаев установления опеки над братьями и сестрами, а также детьми, которые ранее воспитывались вместе.

"Дальнейшее установление опеки или попечительства над детьми допускается только по истечении года с момента принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, нередко мотивом взять ребенка под опеку становятся корыстные побуждения. В результате под опеку одного лица попадает значительное число детей, обеспечение которых становится неудовлетворительным.

"Предложенные поправки, с одной стороны, будут позволять гражданам создавать многодетные семьи, а с другой стороны, будут способствовать более успешному воспитанию и образованию детей, оставшихся без родителей, что позволит снизить риски вторичного сиротства и исключить недобросовестные мотивы потенциальные опекунов или попечителей", - подчеркнули авторы законопроекта.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года. Предполагается, что положения закона распространятся на правоотношения, которые возникнут с момента его вступления в силу.