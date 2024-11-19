Володин назвал ответственных за достижение прогнозных целей по инфляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что правительство РФ, Центральный банк РФ и Госдума ответственны за реализацию задач по снижению инфляции в трехлетней перспективе. При этом он выразил надежду, что ЦБ достигнет заявленных целей.

"Вот Эльвира Сахипзадовна (председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина - прим. ТАСС) впервые, в рамках диалога с Государственной Думой, докладывая Основы единой денежно-кредитной политики, взяла и предложила прогноз Центрального банка. Базовый прогноз 2024 года по инфляции 8-8,5%, ключевая ставка 17,6%. 2025 год: базовый прогноз Центрального банка - 4,5-5% инфляция, ключевая ставка - 17-20%. 2026 год: 4% инфляция, 12-13% - ключевая ставка. 2027 год: 4% инфляция, 7,5-8% - ключевая ставка. Очень ответственное решение, заявление, с которым выступает председатель Центрального банка перед депутатами", - сказал Володин в ходе обсуждения Госдумой Основных направлений единой денежной кредитной политики (ДКП) на 2025-2027 годы.

По его словам, на будущий год вновь состоится встреча с руководством ЦБ, и депутаты будут заслушивать Основы единой денежно-кредитной политики.

"И вот этот прогноз, если вдруг не будет сбываться, понятно, закончится вопросами - кто его делал, на основе чего. Поэтому если говорить о разговоре - это очень важный сегодняшний этап развития, в том числе, диалога и отношений парламента и Центрального банка. И очень ответственное заявление, которое здесь звучит. Поэтому давайте мы поддержим Центральный банк и надеемся, что будут достигнуты цели, которые здесь заявлены. А мы с своей стороны будем делать все. Вот исходите из того: и правительство, и Центральный банк, и Государственная Дума ответственны в реализации задач, которые сейчас и Центральный банк здесь озвучивает, и мы будем предлагать", - сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что от депутатов зависит очень многое. "У нас есть представители в Национальном банковском совете, и мы влияем на политику Центрального банка", - сказал он.